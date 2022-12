Ciné-Mômes « Pirouette et le sapin de Noël » au Cinéma Plaza Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Ciné-Mômes « Pirouette et le sapin de Noël » au Cinéma Plaza Marmande, 24 décembre 2022, Marmande
Cinéma Le Plaza Boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne EUR 3.5 3.5 Ciné-mômes « Pirouette et le sapin de Noel » – (Dès 3 ans).

– Programme de 3 Court métrage.

– En partenariat avec Ecrans 47

