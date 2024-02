Ciné-Mômes Piro Piro au Cinéma le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande, dimanche 25 février 2024.

Ciné-Mômes Piro Piro (Dès 3 ans).

Vendredi 23 février à 10h30 Séance suivie d’un ciné-contes avec la Compagnie Chuchoconto.

Samedi 24 février à 14h30 Séance suivie d’un goûter.

Dimanche 25 février à 14h30.

– Un programme de 6 courts métrages d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min Durée 40 min.

Deux lapins dansent sous la pluie, un oiseau tombe amoureux d’une fleur, un papillon naît dans une bouteille… 6 histoires poétiques qui parlent d’animaux, de rencontres, de nature, et de notre rapport à l’environnement…

Programme

– Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell (5min30).

– La Corneille blanche de Miran Miošić (9min).

– Le Moineau et l’avion de papier de Christoph Englert (11min).

– Le Renard et l’oisille de Fred et Sam Guillaume (11min57).

En partenariat avec Ecrans 47. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cinema.leplaza@orange.fr

