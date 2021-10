Nevers Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès Nevers, Nièvre Ciné-Mômes / Petit Vampire Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

le mercredi 3 novembre à 15:00

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années… Diffusion gratuite, À partir de 5 ans, Durée : 1h21. Les retardataires ne seront pas acceptés dans la salle.

Sans inscription, Dans la limite des places disponibles, Gratuit

Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès 15 RUE JEAN JAURES 58000 Nevers

2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T16:30:00

