Venez assister à une diffusion d’Oliver & Compagnie dans l’Auditorium Jean Jaurès ! Oliver, un chat des rues, rencontre une bande de chiens sympathiques et forts de caractère qui vivent avec leur maître, Fagin, sur les docks. Malheureusement, ce dernier doit de l’argent à Sykes, un terrible malfrat. Au cours de l’aventure, Oliver est adopté par Jenny, une gentille petite fille des quartiers riches. C’est alors que Sykes la kidnappe afin de demander une rançon. Tous les amis d’Oliver partent alors à sa rescousse…

Entrée libre, sur inscription

La séance de cinéma offerte par votre Médiathèque pour les vacances ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2020-10-28T15:00:00 2020-10-28T16:30:00

