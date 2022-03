Ciné-Mômes Médiathèque de Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Nièvre

Ciné-Mômes Médiathèque de Donzy, 13 avril 2022, Donzy. Ciné-Mômes

du mercredi 13 avril au mercredi 31 août à Médiathèque de Donzy

Le coin cinéma pour les plus petits. A partir de 4 ans. Gratuit, inscription et informations auprès de votre médiathèque.

Gratuit

cinéma Médiathèque de Donzy 10 rue d’Osmond 58220 Donzy Donzy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T16:30:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T16:30:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T16:30:00;2022-07-13T15:00:00 2022-07-13T16:30:00;2022-07-20T15:00:00 2022-07-20T16:30:00;2022-07-27T15:00:00 2022-07-27T16:30:00;2022-08-03T15:00:00 2022-08-03T16:30:00;2022-08-10T15:00:00 2022-08-10T16:30:00;2022-08-17T15:00:00 2022-08-17T16:30:00;2022-08-24T15:00:00 2022-08-24T16:30:00;2022-08-31T15:00:00 2022-08-31T16:30:00

