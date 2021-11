Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Ciné-Mômes Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Ciné-Mômes Médiathèque de Cosne, 1 décembre 2021, Cosne-Cours-sur-Loire. Ciné-Mômes

du mercredi 1 décembre au mercredi 22 décembre à Médiathèque de Cosne

Le coin cinéma pour les plus petits. A partir de 4 ans. Gratuit, inscription et informations auprès de vos médiathécaires du secteur jeunesse.

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Le coin cinéma pour les plus petits. A partir de 4 ans. Gratuit, inscription et informations auprès de vos médiathécaires du secteur jeunesse. Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T11:30:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Cosne Adresse 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire