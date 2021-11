Nevers Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès Nevers, Nièvre Ciné-Mômes / Lutins d’élite : Mission Noël Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès, le mercredi 29 décembre à 15:00

Chaque fin d’année, les lutins travaillent d’arrache-pied pour préparer les cadeaux et leur livraison. Habitué à gérer cette effervescence avec brio, le lutin Wayne, privé de promotion cette année, est d’autant plus furieux qu’il se retrouve à former un débutant maladroit au balisage de la piste d’atterrissage du Père Noël. Pour couronner le tout, une tempête terrible menace son secteur de distribution… Diffusion gratuite, À partir de 3 ans, Durée : 22 min. Les retardataires ne seront pas acceptés dans la salle.

Sans inscription, Dans la limite des places disponibles, Gratuit

Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès 15 RUE JEAN JAURES 58000 Nevers

2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T15:30:00

