Marmande
Ciné-mômes, Les petits contes de la nuit

Marmande

Ciné-mômes, Les petits contes de la nuit 2021-10-29 – 2021-10-29
Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré

Marmande Lot-et-Garonne EUR 3.5 3.5 -Vendredi 29 octobre à 10h : Séance ponctuée par des présentations contées et musicales animées par Jean-Pierre Avinent : “Les petits contes de la nuit”, dès 3 ans. France 2020 – Un programme de 6 courts-métrages d’animation – Durée : 40 min.

En partenariat avec Ecrans 47. Avec le soutien du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne.

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !

dernière mise à jour : 2021-10-21

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré Ville Marmande lieuville 44.49766#0.16898