Ciné-Mômes Les idées Ciné de Chlorofilm pour les vacances de printemps 2024 Cinéma La Bobine Quimperlé, mercredi 1 mai 2024.

Vacances de printemps 2024 Chlorofilm propose Trois séances au cinéma La Bobine de Quimperlé. Trois dates 24, 25 avril et 1er Mai / Trois tranches d’âge 3 ans et +, 7 ans et +, 8/9 ans et + Pour le Jeune public et pas seulement !

LE GEANT DE FER une incroyable aventure faite de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur. Pour tous à partir de 7 ans

Film d’animation de Brad Bird, États-Unis • 1999 • 1h 25 min.VF.

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ? D’autant qu’un agent du gouvernement débarque en ville pour enquêter…

Le Géant de fer est le premier long métrage de Brad Bird, connu pour Les Indestructibles ou Ratatouille. Un conte SF poétique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:30:00

fin : 2024-05-01 12:00:00

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

