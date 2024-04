Ciné-Mômes Les idées Ciné de Chlorofilm pour les vacances de printemps 2024 Cinéma La Bobine Quimperlé, mercredi 24 avril 2024.

Vacances de printemps 2024 Chlorofilm propose Trois séances au cinéma La Bobine de Quimperlé. Trois dates 24, 25 avril et 1er Mai / Trois tranches d’âge 3 ans et +, 7 ans et +, 8/9 ans et + Pour le Jeune public et pas seulement !

L’ANTILOPE D’OR, LA RENARDE ET LE LIÈVRE voyage dans l’animation russe, de la taïga à la jungle, deux magnifiques incarnations de la force de l’amitié face à l’adversité à savourer en famille, dès 3 ans.

la renarde et le lièvre de Youri Norstein (1973) 12 minutes

A l’arrivée du printemps, la renarde jette le lièvre hors de chez lui et s’installe dans sa maison. Triste et impuissant, le lièvre s’en va pleurer dans la forêt. Tour à tour, le loup, l’ours, le taureau et le coq vont tenter de l’aider

L’antilope d’or de Lev Atamanov (1954) 31 minutes.

Au temps des Mille et Une Nuits, un maharaja avide poursuit une antilope dont les sabots

produisent des pièces en or. .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

