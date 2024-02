Ciné-mômes Le Lion et les trois brigands Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne, mercredi 6 mars 2024.

Ciné-mômes Le Lion et les trois brigands Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

