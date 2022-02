Ciné-Mômes “Le Bal des lucioles & autres courts” Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Ciné-Mômes “Le Bal des lucioles & autres courts” Tonneins, 24 février 2022, Tonneins. Ciné-Mômes “Le Bal des lucioles & autres courts” Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins

2022-02-24 14:30:00 – 2022-02-24 15:15:00 Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins EUR 3.5 3.5 Animation réalisée par Dace Riduze, Maris Brinkmanis, Evald Lacis.

– Tous publics, à partir de 3 ans

– Durée : 0h42.

– Film projeté avec du son surround Dolby Atmos.

Un programme de quatre courts métrages d’animation de marionnettes : Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle espèce et Le Magicien.

Les films sont entièrement réalisés à la main, image par image, et sont le fruit d’un savoir faire accumulé depuis 50 ans.

– Tarif unique pour tous: 3.50€. Ciné-Mômes “Le Bal des lucioles & autres courts”.

Animation réalisée par Dace Riduze, Maris Brinkmanis, Evald Lacis. +33 5 53 84 38 91 Animation réalisée par Dace Riduze, Maris Brinkmanis, Evald Lacis.

– Tous publics, à partir de 3 ans

– Durée : 0h42.

– Film projeté avec du son surround Dolby Atmos.

Un programme de quatre courts métrages d’animation de marionnettes : Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle espèce et Le Magicien.

Les films sont entièrement réalisés à la main, image par image, et sont le fruit d’un savoir faire accumulé depuis 50 ans.

– Tarif unique pour tous: 3.50€. Cinéma Rex Tonneins

Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex Ville Tonneins lieuville Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Ciné-Mômes “Le Bal des lucioles & autres courts” Tonneins 2022-02-24 was last modified: by Ciné-Mômes “Le Bal des lucioles & autres courts” Tonneins Tonneins 24 février 2022 Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne