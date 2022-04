Ciné-Mômes – La Chouette en toque Tonneins, 28 avril 2022, Tonneins.

Ciné-Mômes – La Chouette en toque Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins

2022-04-28 14:30:00 – 2022-04-28 15:30:00 Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins Lot-et-Garonne

EUR 3.5 3.5 Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

– Sortie nationale le 14/10/2020

– Réalisé par Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant, Célia Tocco.

– Tout public, à partir de 3 ans.

– Durée : 0h52.

Ciné-Mômes La Chouette en toque. Tous publics, à partir de 3 ans.

+33 5 53 84 38 91

Ecrans 47

dernière mise à jour : 2022-04-14 par