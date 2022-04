Ciné-mômes – La chouette en toque Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Ciné-mômes – La chouette en toque Marmande, 29 avril 2022, Marmande. Ciné-mômes – La chouette en toque Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré Marmande

2022-04-29 10:00:00 – 2022-04-29 11:00:00 Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré

Marmande Lot-et-Garonne EUR 3.5 3.5 Ciné-mômes : « La chouette en toque » – Dès 3 ans.

– France/Belgique 2020 – 5 courts-métrages réalisés par Célia Tocco, Fritz Standaert, Célia Tisserant et Pascale Hecquet – Durée : 52 mn

– Séances en partenariat avec Ecrans 47.

– Séance accompagnée d’un atelier ciné-conte marionnettes.

Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré Marmande

