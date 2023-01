Ciné-mômes « Jean-Michel le caribou » au Cinéma Plaza Marmande Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

2023-01-14 – 2023-01-14

Lot-et-Garonne EUR 3.5 3.5 « Jean-Michel le caribou » et les histoires d’amour interdites (Dès 3 ans).

Film d’animation de Matthieu Auvray – Durée : 43 min.

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de Magali Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.

– Le dimanche 15 janvier – Séance suivie d’un goûter.

