Ciné-mômes – Chats par-ci, Chats par-là Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Ciné-mômes – Chats par-ci, Chats par-là Marmande, 18 mai 2022, Marmande. Ciné-mômes – Chats par-ci, Chats par-là Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré Marmande

2022-05-18 – 2022-05-18 Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré

Marmande Lot-et-Garonne EUR 3.5 3.5 Ciné-mômes “Chats par-ci, Chats par-là” (Dès 3-4 ans).

– Mercredi 18 mai à 14h30

– Samedi 21 mai à 14h30 : goûter

– Dimanche 22 mai : 14h30

En partenariat avec Ecrans 47, avec le soutien du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. Ciné-mômes “Chats par-ci, Chats par-là” (Dès 3-4 ans). +33 5 53 64 21 32 Ciné-mômes “Chats par-ci, Chats par-là” (Dès 3-4 ans).

– Mercredi 18 mai à 14h30

– Samedi 21 mai à 14h30 : goûter

– Dimanche 22 mai : 14h30

En partenariat avec Ecrans 47, avec le soutien du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré Marmande

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré Ville Marmande lieuville Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Ciné-mômes – Chats par-ci, Chats par-là Marmande 2022-05-18 was last modified: by Ciné-mômes – Chats par-ci, Chats par-là Marmande Marmande 18 mai 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne