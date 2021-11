Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Ciné-Mômes ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Ciné-Mômes ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 4 mars 2020, Nevers. Ciné-Mômes !

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 4 mars 2020 à 15:00

Projection gratuite du film Le Retour de Mary Poppins à l’Auditorium Jean Jaurès. Michael et Jane Banks ont bien grandit et sont devenus comme leurs parents. Ils vivent toujours au même endroit et Michael a trois enfants : Annabel, Georgie et John. Quand la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparait magiquement avec son parapluie sous le bras ! La projection démarre dès le début de la séance, les retardataires ne sont pas acceptés dans la salle.

Gratuit, sans inscription

Replongez dans la magie ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-04T15:00:00 2020-03-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers