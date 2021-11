Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Ciné Mômes ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du mercredi 17 avril 2019 au mercredi 24 avril 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Coco (film d’animation, 2017) Durée : 1h45 Auditorium du Centre Culturel Jean Jaurès Film d’animation à partir de 6 ans Mercredi 17 et 24 avril, à 15H ENTRÉE LIBRE La projection démarre dès le début de la séance,Les retardataires ne sont pas acceptés dans la salle. Renseignements au 03 86 68 48 60 Résumé : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

Entrée libre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

