Projections Mercredi 25 Octobre à 15h A partir de 6 ans Créés par le studio derrière la saga SHREK, Les Trolls sont des créatures délirantes… et surtout les rois de la pop ! Les Trolls sont des petites créatures qui adorent chanter, danser et se faire des câlins. Malheureusement, il existe d’autres créatures, les Berguns, qui ne connaissent pas le bonheur. Le seul jour où les Berguns sont heureux est le Trollstice : une journée où les Berguns atteignent le bonheur en mangeant des Trolls. Heureusement, le roi Peppy réussit à sauver son peuple et le cacher durant près de vingt ans. Cependant, une simple fête amène un Bergun à la cachette. Armée de sa joie de vivre et de son énergie débordante, la princesse Poppy va devoir compter sur Branche, un Troll grognon sans couleurs, afin de retrouver ses amis dans le territoire de leurs pires ennemis. Auditorium Jean Jaurès Entrée gratuite et sans inscription Renseignements : Secteur Musique et Cinéma Tél : 03 86 68 48 60

Entrée libre

Projection

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



2017-11-02T15:00:00 2017-11-02T17:00:00