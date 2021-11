Ciné-Mômes Bains-sur-Oust, 30 novembre 2021, Bains-sur-Oust. Ciné-Mômes Médiathèque 1 Place Nominoë Bains-sur-Oust

– Médiathèque 1 Place Nominoë

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits. Un ensemble de 4 courts-métrages. Projection jeune public. Durée : 52 min

Accès libre, à partir de 3 ans

Renseignements : Médiathèque de Bains-sur-Oust – 02 99 91 63 87 ou bmbainssuroust@orange.fr +33 2 99 91 63 87 Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits. Un ensemble de 4 courts-métrages. Projection jeune public. Durée : 52 min

Accès libre, à partir de 3 ans

Renseignements : Médiathèque de Bains-sur-Oust – 02 99 91 63 87 ou bmbainssuroust@orange.fr Médiathèque 1 Place Nominoë Bains-sur-Oust

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Bains-sur-Oust, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bains-sur-Oust Adresse Médiathèque 1 Place Nominoë Ville Bains-sur-Oust lieuville Médiathèque 1 Place Nominoë Bains-sur-Oust