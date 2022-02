Ciné-Mômes / Abominable Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Ciné-Mômes / Abominable Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 23 février 2022, Nevers. Ciné-Mômes / Abominable

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 23 février à 15:00

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant. Diffusion gratuite, À partir de 5 ans, Durée : 1h37. Les retardataires ne seront pas acceptés dans la salle.

Sur inscription, Gratuit

Une séance comme au cinéma à l’Auditorium Jean Jaurès ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T15:00:00 2022-02-23T16:30:00

