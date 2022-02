Ciné mômes (à partir de 5 ans) Le Havre, 26 février 2022, Le Havre.

Ciné mômes (à partir de 5 ans) Le Havre

2022-02-26 – 2022-02-26

Le Havre Seine-Maritime

Ils ont entre 5 et 12 ans : la télé et l’ordinateur, pourquoi pas, mais c’est bien aussi leur proposer une séance de cinéma rien que pour eux, un film de qualité qu’ils peuvent découvrir à plusieurs, dans une ambiance collective plutôt que seul, installés dans une salle sombre et devant un grand écran : c’est cinéma, et c’est gratuit !

Le samedi 26 février à 15h, à la Bibliothèque Raymond Queneau.

Entrée gratuite, sur inscription (à partir du 26 janvier)

+33 2 35 44 04 81 http://lireauhavre.fr/fr/evenement/cine-momes-partir-de-5-ans

Le Havre

