Aiguillon Lot-et-Garonne Aiguillon EUR 3.5 Dans le cadre du Little films Festival, le cinéma le confluent propose « L’Odysée de Choum » – 38 minutes.

Choum est une adorable petite chouette qui a la mauvaise idée d’éclore pendant une tempête en Louisiane. Avec son frère (qui est lui toujours au chaud dans sa coquille), elle part en quête de parents prêts à les adopter. L’occasion d’aller à la rencontre de nombreux animaux de la forêt… Dans le cadre du Little films Festival, le cinéma le confluent propose « L’Odysée de Choum » – 38 minutes.

