Ciné môme

Ciné môme, 27 octobre 2022, . Ciné môme



2022-10-27 14:00:00 – 2022-10-27 L’équipe de la médiathèque vous propose une projection sur grand écran dans la salle d’animation de la médiathèque.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

A partir de 4 ans. ©Médiahèque de PIthiviers dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville