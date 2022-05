Ciné Mobile Courtenay Courtenay Catégories d’évènement: 45320

Courtenay 45320 – Dimanche projection des films “Sonic 2 le film” à 17h45 et “Les Folies Fermières ” à 20h30;

– Dimanche projection des films "Sonic 2 le film" à 17h45 et "Les Folies Fermières " à 20h30;

– Lundi projection des films "Cœurs vaillants" à 16h et "Le médecin imaginaire" à 18h.

+33 2 47 56 18 18

