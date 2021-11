Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne CINÉ MINOTS Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Le mardi 21 décembre à 17h, la médiathèque vous convie à Ciné Minots : une petite séance de cinéma pour découvrir de jolis films d’animation originaux et décalés. A partir de 4 ans. Animation gratuite sur réservation au 02 43 09 50 53 Respect des mesures sanitaires en vigueur. Qui dit vacances dit Ciné Minots à la médiathèque. mediatheque@chateaugontier.fr +33 2 43 09 50 53 https://chateaugontier.c3rb.org/ Le mardi 21 décembre à 17h, la médiathèque vous convie à Ciné Minots : une petite séance de cinéma pour découvrir de jolis films d’animation originaux et décalés. A partir de 4 ans. Animation gratuite sur réservation au 02 43 09 50 53 Respect des mesures sanitaires en vigueur. Château-Gontier 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne

