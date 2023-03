Ciné-mémoire « Pandora » au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Ciné-mémoire « Pandora » au Cinéma Rex
Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins Lot-et-Garonne
2023-03-14

EUR 6 6
Ciné-mémoire « Pandora » :

À la fin de l’été 1930, deux corps sont repêchés au large du village d’Esperanza, en Espagne. Quelques mois plus tôt, la chanteuse américaine Pandora Reynolds enflammait les cœurs de tous les hommes de la région. Suite à un pari, elle se fiance avec Stephen Cameron, un pilote automobile britannique. Un soir, Pandora observe un yacht amarré dans la baie et décide de s’y rendre à la nage. Elle fait alors la rencontre de son propriétaire, Hendrick van der Zee, qui n’est autre que le Hollandais volant de la légende : un homme condamné à errer sur les océans pour l’éternité, jusqu’à ce qu’il trouve une femme prête à mourir pour lui…

– En partenariat avec CIMA.
+33 5 53 84 38 91

