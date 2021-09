Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Mémoire : Octobre à Paris Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le lundi 18 octobre à 20:30

Le 17 octobre 1961, à l’appel de la fédération de France du FLN, 30 000 Algériens manifestent pacifiquement à Paris pour protester contre le couvre-feu qui leur est imposé. La manife… Débat après la projection en présence de témoins de la répression meurtrière des Algériens à Paris en octobre 1961. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

