Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Ciné-Mémoire « Les trois jours du Condor » Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Ciné-Mémoire « Les trois jours du Condor » Buis-les-Baronnies, 17 juin 2021-17 juin 2021, Buis-les-Baronnies. Ciné-Mémoire « Les trois jours du Condor » 2021-06-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-17 Place du 19 Mars 1962 Cinéma le reg’Art

Buis-les-Baronnies Drôme Projection du film « Les trois jours du Condor » de Sydney Pollack (1975, 1h57, VO sous-titrée) Projection du film « Les trois jours du Condor » de Sydney Pollack (1975, 1h57, VO sous-titrée)

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Place du 19 Mars 1962 Cinéma le reg'Art Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.2754#5.27185