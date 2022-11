Ciné-Mémoire : »La jeune fille à l’écho » Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

2022-12-16 18:30:00

Lot 4 EUR 4 VO Lituanie 1964 (version restaurée 2020).

Un drame de Arunas Žebriunas avec Lina Braknyte, Valeriy Zubarev, Bronius Babkauskas… Durée : 1h06

Adaptation de la nouvelle Ekho de Yuriy Nagibin.

C’est le dernier jour des vacances pour Vika. Vêtue de sa robe ample, les cheveux au vent, elle arpente le littoral déjà maintes fois foulé par ses pieds nus au cours de

l’été. Libre de ses mouvements et de la présence des adultes, cette petite fille hardie, cor de chasse autour du cou, laisse son innocence et sa curiosité la guider, sans crainte. De nature effrontée, elle ne se laisse pas impressionner par le groupe de garçons, autres résidents de cette plage hors du monde et du temps. Vika leur tient tête jusqu’à démonter leurs jeux de pouvoir. Romas, un nouvel arrivant intrigué par cette petite fille intrépide, obtient sa confiance et sa sympathie. Elle le conduit jusqu’au creux des regs pour lui confier son secret. Présentation et débat avec Guy Fillion et Rémi Vallejo +33 5 65 32 23 85 ©Allociné

