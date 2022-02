Ciné-Mémoire : De nos frères blessés Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le vendredi 8 avril à 20:30

Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste et idéaliste, est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni blessé pers… Projection suivie d’une rencontre avec l’historien Alain Ruscio, spécialiste de la guerre d’Algérie Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

