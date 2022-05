Ciné-média à Savigny-sur-Braye

Ciné-média à Savigny-sur-Braye, 7 juin 2022, . Ciné-média à Savigny-sur-Braye

2022-06-07 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-07 Ciné-média à Savigny-sur-Braye. Votre médiathèque vous propose la projection d’un film récent sur grand écran. Renseignements à l’accueil de votre médiathèque. Moment cinéma dans votre médiathèque. Ciné-média à Savigny-sur-Braye. Votre médiathèque vous propose la projection d’un film récent sur grand écran. Renseignements à l’accueil de votre médiathèque. Pixabay dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville