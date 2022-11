Ciné-média à Montoire-sur-le Loir

Ciné-média à Montoire-sur-le Loir, 13 décembre 2022, . Ciné-média à Montoire-sur-le Loir



2022-12-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-13 Ciné-média à Montoire-sur-le Loir. Projection d’un film. Renseignements à l’accueil de la médiathèque. Pause cinéma à la médiathèque de Montoire-sur-le Loir ! Pixabay dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville