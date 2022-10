Jazz on a Summer’s Day Ciné Mazarin Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Jazz on a Summer’s Day Ciné Mazarin Nevers, 3 novembre 2022, Nevers. Jazz on a Summer’s Day Jeudi 3 novembre, 20h00 Ciné Mazarin Nevers

Tarifs Ciné Mazarin

Film de Bert Stern et Aram Avakian Ciné Mazarin Nevers Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-36/jazz-summers-day »}] Coréalisé par le grand photographe de mode Bert Stern – à qui l’on doit les célèbres portraits de Marilyn Monroe pris peu de temps avant sa disparition –, Jazz on a Summer’s Day est l’un des tout premiers concerts filmés de l’histoire du cinéma et certainement l’un des plus fabuleux. Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry, Chico Hamilton… les plus grandes légendes du jazz défilent sous le soleil éclatant de Newport et livrent une performance unique. Entre deux concerts, Bert Stern et Aram Avakian filment l’effervescence qui anime cette ville, à la manière d’une parenthèse enchantée. Un témoignage rare sur l’Amérique de la fin des années 1950, restauré en 2021. https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-36/jazz-summers-day

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T20:00:00+01:00

2022-11-03T21:30:00+01:00 © DR

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Ciné Mazarin Nevers Adresse Nevers Ville Nevers Age maximum 99 lieuville Ciné Mazarin Nevers Nevers Departement Nièvre

Ciné Mazarin Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Jazz on a Summer’s Day Ciné Mazarin Nevers 2022-11-03 was last modified: by Jazz on a Summer’s Day Ciné Mazarin Nevers Ciné Mazarin Nevers 3 novembre 2022 Ciné Mazarin Nevers Nevers Nevers

Nevers Nièvre