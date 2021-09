Paris Institut culturel bulgare Paris Ciné matinée “Le cinéma bulgare ici et ailleurs” Institut culturel bulgare Paris Catégorie d’évènement: Paris

Institut culturel bulgare, le dimanche 26 septembre à 11:00

L’institut culturel bulgare vous invite à sa ciné-matinée, ce dimanche, 26 septembre de 11h à 14h au 28, rue la Boétie à Paris. L’événement a lieu dans le cadre du Festival du cinéma bulgare, dont l’Institut culturel bulgare est partenaire. Nous vous accueillons aux côtés des professionnels derrière les plus grands succès du cinéma bulgare de ces dernières années. La ciné matinée, c’est une discussion avec le jury du Festival : **Julian Kostov**, acteur, producteur de l’entourage professionnel de Maria Bakalova **Martitchka Bozhilova**, productruce de documentaires à succès **Natalia Dontcheva**, actrice **Elitza Gueorguieva**, écrivaine et réalisatrice **Simeon Ventsislavov**, scénariste des films « Agà », « Taxi Sofia », « In circle » Animateur de la discussion sera monsieur **Eric Naullau**, éditeur, critique littéraire et chroniqueur mais aussi parrain de l’édition 2021 du Festival de cinéma bulgare. Nos invités spéciaux : les acteurs **Ivaylo Hristov** et Dimo Alexiev, le producteur Viktor Chouhkov, l’actrice Kristina Yaneva et la productrice Galina Stoeva. L’événement sera l’occasion d’aborder les succès du cinéma bulgare contemporain dans le monde, le travail derrière les coulisses, les bons exemples de longs métrages mais aussi de documentaires, les parcours à succès des acteurs. Au programme : 10h45-11h – Entrée du public 11h-12h30 – Discussion ouverte avec les professionnels 12h30-14h – Brunch Venez nombreux !

Entrée libre

28 rue de la Boétie, Paris

