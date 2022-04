Ciné matin pour les retraités Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Altkirch Haut-Rhin Altkirch EUR Le Cercle de l’Âge d’Or se réinvente et convie les retraités à un ciné matin avec Alors on danse, un film de Michèle Laroque. Pour ceux qui le souhaite la séance sera suivie d’un repas à l’Arobase. Billets de cinéma offerts par le cercle de l’Âge d’Or – repas non inclus. Le Cercle de l’Âge d’Or se réinvente et convie les retraités à un ciné matin. Pour ceux qui le souhaite la séance sera suivie d’un repas à l’Arobase (non inclus dans le billet) +33 3 89 40 27 24 Le Cercle de l’Âge d’Or se réinvente et convie les retraités à un ciné matin avec Alors on danse, un film de Michèle Laroque. Pour ceux qui le souhaite la séance sera suivie d’un repas à l’Arobase. Billets de cinéma offerts par le cercle de l’Âge d’Or – repas non inclus. Altkirch

