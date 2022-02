Ciné Maths MJC Ciné 113, 7 mars 2022, Castanet-Tolosan.

**L’inauguration** du festival se tiendra le **lundi 7 mars** au soir. Pour cette première soirée, **l’association** en collaboration avec la **MJC Ciné 113**, vous propose un voyage mathématique et cinématographique avec le film **Man Ray et les équations Shakespeariennes**. À cette séance s’ajoute un **Ciné-Débat** réalisé en collaboration avec l’Institut Henri Poincaré. Ainsi que l’intervention d’**Arnaud Chéritat**, directeur de recherche au CNRS, mathématicien et Vice-président de l’association, sur la seule mathématicienne Médaillé Fields: Maryam Mirzakhani. **Synopsis**: Man Ray, un facétieux photographe surréaliste installé à Montparnasse, découvre dans une armoire oubliée de la Sorbonne de curieuses sculptures géomètriques… En bon surréaliste, il va sublimer ces équations-objets, et les faire résonner avec les mythes du plus grand auteur dramatique de tous les temps.

Entrée libre dans la limité des places disponibles (200 places) – 4 euros la place

À l’occasion de l’ouverture de festival, venez profiter d’une séance Ciné Maths proposé par l’association Les maths en Scène et la MJC Ciné 113!

MJC Ciné 113 20 avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



