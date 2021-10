Paris Cinéma L'Archipel île de France, Paris Ciné-marionnettes Cinéma L’Archipel Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné-marionnettes Cinéma L’Archipel, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 15h à 17h

Venez assister à un spectacle de marionnettes LES Trois brigands + ciné-marionnettes

Le film De Hayo Freitag Allemagne I 2007 I 1h19 I animation I couleur A partir de 5 ans La petite Tiffany traverse une sombre forêt à bord d’une diligence qui la conduit vers son nouveau foyer, un orphelinat dirigé par une tyrannique directrice. C’est alors que l’attelage se fait attaquer par les « maîtres de la forêt » : trois brigands à l’air patibulaire, portant de vastes manteaux et de grands chapeaux noirs. Mais l’audacieuse Tiffany est enchantée de cette rencontre : elle sent tenir là sa chance pour échapper à l’orphelinat. À l’aide de quelques stratagèmes et de quelques mensonges (!), elle parvient à se faire enlever par les trois brigands… L’atelier Animation-spectacle de marionnettes avec musique et chansons. Des textes de Jana Radovic sur les musiques de Maxime Campin. résa : resa@cip-paris.fr durée : 30 mn Spectacles -> Jeune public Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

Contact :L'Archipel 01 73 54 79 79 cinema@larchipel.net https://www.larchipelcinema.com/

Les Trois brigands

