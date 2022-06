Ciné-Marignane en plein air Marignane, 8 juillet 2022, Marignane.

Ciné-Marignane en plein air

2022-07-08 – 2022-07-08

« Aladdin » film de 2019 avec Will Smith et Naomie Scott, sur le cours Mirabeau à 21h30.

Spectacle gratuit et libre d’accès. Continuons à prendre soin de nous, de tous et respectons les gestes barrières.

La Ville de Marignane vous propose une soirée cinéma en plein air.

