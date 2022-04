Ciné marathon : les animaux fantastiques Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Au programme de cette journée marathon * 10h45 : Les animaux fantastiques 1 Possibilité de se restaurer sur place au Central Club * 14h : Les crimes de Grindelwald * 17h : Les secrets de Dumbledore en avant-première ! **Tarifs** : les **3 films** 15€ pour les adultes / 12€ pour les -14 ans ou tarification habituelle pour **un seul film** Horaires ——– 10h45, 14h et 17h **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand Central Cinéma Le Grand Central Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

