Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes, mercredi 26 juin 2024.

Ciné manga Projection de « Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury » de Hiroshi Kobayashi et Ryo Ando, en partenariat avec Ouestampes. Mercredi 26 juin, 16h30 Médiathèque Lisa Bresner

Début : 2024-06-26T16:30:00+02:00 – 2024-06-26T17:30:00+02:00

Projection de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury de Hiroshi Kobayashi et Ryo Ando, en partenariat avec Ouestampes.

Suletta Mercury, une jeune fille solitaire de la lointaine planète Mercure, est transférée à l’École technologique Asticassia. Avec un cœur pur où brûle une lumière écarlate, Suletta avance pas à pas dans un nouveau monde.

Présentation et débat après la projection en exclusivité des trois premiers épisodes de la série.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Émile Romanet Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire