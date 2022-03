Ciné manga / Flying Witch Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 16:30

Gratuit : oui À partir de 10 ans Un film de Katsushi Sakurabi En collaboration avec Forum Thalie À son entrée au lycée, la jeune Makoto quitte la région de Tokyo pour le nord-est du Japon. Hébergée chez ses cousins Kei et Chinatsu, elle découvre les petits plaisirs d’une vie plus proche de la nature, où le temps semble s’écouler plus doucement. Médiathèque Lisa-Bresner adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr

