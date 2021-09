Nantes Médiathèque Lisa-Bresner Loire-Atlantique, Nantes Ciné manga / Dragon Quest Dai no Daibouken Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ciné manga / Dragon Quest Dai no Daibouken Médiathèque Lisa-Bresner, 6 octobre 2021, Nantes. 2021-10-06 Sur inscription

Horaire : 16:30

Gratuit : oui À partir de 10 ans Sur inscription Un film de Koji Inada et Kazuya Karasawa En collaboration avec Forum Thalie Daï, jeune orphelin vivant seul parmi les gentils monstres de l’île de Dermline, rêve de devenir un héros combattant le mal. Il va faire la connaissance de la princesse Leona et recevoir la visite d’Avan, ancien héros, et de son apprenti Popp, qui va l’entraîner pour qu’il puisse atteindre son rêve. Médiathèque Lisa-Bresner adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne 02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Lisa-Bresner Adresse 23 Boulevard Emile Romanet Ville Nantes Age maximum À partir de 10 ans lieuville Médiathèque Lisa-Bresner Nantes