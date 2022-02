Ciné-magie : l’épastrouillante séance La Cinémathèque française – Musée du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ciné-magie : l’épastrouillante séance La Cinémathèque française – Musée du Cinéma, 24 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 24 avril 2022

de 14h30 à 15h50

payant

Projections de films entrecoupées de tours de magie, réalisés sur scène, par Frédéric Tabet. Un voyage insolite dans l’univers féerique et fantasmagorique du cinéma de Georges Méliès. Une séance qu’il aurait qualifiée, à coup sûr, « d’épastrouillante » Projections de films entrecoupées de tours de magie, réalisés sur scène, par Frédéric Tabet.

Un voyage insolite dans l’univers féerique et fantasmagorique du cinéma de Georges Méliès. Une séance qu’il aurait qualifiée, à coup sûr, « d’épastrouillante » Programme de courts métrages de Georges Méliès : Le Diable au couvent (1899), L’Enchanteur Alcofribas (1903), Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin (1896), L’Illusionniste double et la tête vivante (1900), L’Illusionniste fin de siècle (1899), La Lanterne magique (1903), La Lune à un mètre (1898), Le Repas fantastique (1900), Le Rêve de l’horloger (1904), Voyage à travers l’impossible (1904). La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy Paris 75012 Contact : https://www.cinematheque.fr/intervention/2442.html Cinéma;Enfants

Date complète :

2022-04-24T14:30:00+01:00_2022-04-24T15:50:00+01:00

©DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Cinémathèque française - Musée du Cinéma Adresse 51, rue de Bercy Ville Paris lieuville La Cinémathèque française - Musée du Cinéma Paris Departement Paris

La Cinémathèque française - Musée du Cinéma Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ciné-magie : l’épastrouillante séance La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 2022-04-24 was last modified: by Ciné-magie : l’épastrouillante séance La Cinémathèque française – Musée du Cinéma La Cinémathèque française - Musée du Cinéma 24 avril 2022 La Cinémathèque française - Musée du Cinéma Paris Paris

Paris Paris