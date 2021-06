Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Magicien : Hugo Cabret Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le vendredi 25 juin à 19:00

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de cœur – qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure… Festival Les Enfants font leur cinéma – Tirage au sort avant le film pour gagner des places à la Cinémathèque française pour visiter le Musée Méliès, la magie du cinéma. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T19:00:00 2021-06-25T21:00:00

