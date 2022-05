Ciné m’accueille Ciné Presqu’île, 16 juin 2022, Guérande.

Ciné m’accueille

Ciné Presqu’île, le jeudi 16 juin à 14:15

### Parce que la culture constitue un vecteur d’intégration et d’épanouissement, le Centre Communal d’Action Sociale de Guérande, dans le cadre de sa mission de développement social, organise des séances de cinéma en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Dans des conditions handi-accueillantes, les spectateurs bénéficient d’un niveau sonore et d’une luminosité adaptés et d’une salle accessible à tous. De plus, une équipe de bénévoles de l’association Handy-Rétro et des professionnels formés sont présents pour accueillir et orienter le public. La prochaine séance aura lieu le jeudi 16 juin à 14h15 avec la projection du film Presque réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jollien. Tarif : 5 €. À l’issue de la séance un goûter et un temps d’échanges sont prévus _(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)._ Cette initiative, en partenariat avec **Ciné Presqu’île** et **l’association Handy-rétro**, a pour objectif de développer le lien social et familial et de lutter contre l’isolement. Elle permet également d’intégrer le public des personnes âgées/personnes en situation de handicap au sein de la cité en ouvrant les séances au grand public. _Synopsis du film : Lausanne. Louis est directeur d’une société de pompes funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre entièrement à son métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé : il est infirme moteur cérébral. Igor livre des légumes bios sur son tricycle pour payer son loyer et passe le reste de son temps dans les livres, à l’écart du monde, avec ses compagnons de route, Socrate, Nietzsche et Spinoza. Par un hasard qui n’appartient qu’à la vie les chemins de Louis et d’Igor se croisent. Sur un coup de tête Louis décide d’emmener Igor avec lui._

5 €

projection du film Presque dans des conditions handi-accueillantes

Ciné Presqu’île 3, avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique



2022-06-16T14:15:00 2022-06-16T16:00:00