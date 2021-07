CINÉ MA PLAGE – JAPPELOUP La Baule-Escoublac, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, La Baule-Escoublac.

CINÉ MA PLAGE – JAPPELOUP 2021-07-19 – 2021-07-19

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La ville de La Baule-Escoublac organise des projections de cinéma gratuites sur la plage devant le casino à la nuit tombée. Gratuit sans réservation.

SYNOPSIS

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation qui va les mener aux JO de Séoul en 1988.

La ville de La Baule-Escoublac organise des projections de cinéma gratuites sur la plage devant le casino à la nuit tombée. Gratuit sans réservation.

SYNOPSIS

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation qui va les mener aux JO de Séoul en 1988.

dernière mise à jour : 2021-06-03 par