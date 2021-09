Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Ciné-ma différence Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

le samedi 11 septembre à 14h30

### Ciné-ma différence : le samedi 11 septembre à 14h30 > Délicieux **D’Eric Besnard. Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe**. Comédie française 2021. Durée : 1h53min À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/a/8/csm_DELICIEUX_4c91dac528.jpg) ### Ciné-ma différence, c’est quoi ? Des séances de cinéma tous publics, adaptées pour les personnes dont le handicap peut entraîner des troubles du comportement. Présence de bénévoles / Information de l’ensemble du public / Son modéré / Lumière éteinte doucement / Absence de publicité et de bandes annonces. > Tous les deuxièmes samedis du mois. Horaires ——– de 14h30 à 16h00. **Détails sur le lieu**: Cinéma le Central – 43 rue du Centre Cinéma le Central – 43 rue du Centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T16:30:00

