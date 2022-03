Ciné-Ma différence – Le temps des secrets Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ciné-Ma différence : Le temps des secrets —————————————– ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/4/5/csm_Cine-ma_difference_9_AVRIL_Le_temps_des_secrets_1cc1297da2.jpg) **Ciné-ma différence, qu’est ce que c’est ?** Ce sont des séances de cinéma tout public, adaptées aux personnes dont le handicap peut entraîner des troubles du comportement: Une information est donnée à l’ensemble des spectateurs, en préliminaire de la séance qui se déroule en présence de bénévoles. Le son est modéré et la lumière s’éteint progressivement. Par ailleurs, aucune publicité ni bandes annonces ne sont projetées avant le film. Les films sont diffusés en français et sous-titrés pour les personnes malentendantes Les séances **Ciné-ma différence **sont prévues **tous les** **2e samedis du mois **(hors vacances ou jours fériés) **Tarif** : 4,50 euros (film + goûter), sans demande de justificatif. Plus d’infos : [cinemadifference.com](http://www.cinemadifference.com/) Ciné-Ma différence : Le temps des secrets —————————————– ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/4/5/csm_Cine-ma_difference_9_AVRIL_Le_temps_des_secrets_1c Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

