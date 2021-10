Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Lumières : Drôles de petites lumières Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le dimanche 28 novembre à 10:00

Quand on dort, on éteint la lumière, comme quand on est au cinéma ! Sauf qu’alors, la lumière apparaît sur l’écran ! Dans ses histoires, il est question de lumière sous toutes ses… La séance sera accompagnée d’une démonstration de lanterne magique, pour découvrir le fonctionnement de la lumière au cinéma ! Durée de la séance : 50 minutes Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T12:00:00

